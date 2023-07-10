Осипов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1952
Дочь: Денюшкина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Осипова Маргарита Александровна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.10.1954
Дочь: Семенихина Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Осипова Маргарита Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно