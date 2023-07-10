Осипов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1952

Дочь: Денюшкина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Осипова Маргарита Александровна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.10.1954

Дочь: Семенихина Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Осипова Маргарита Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Маргарита Александровна

Смерть
Неизвестно
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