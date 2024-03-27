Зейнетдинов Абдурахман
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1899
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Рафеков Зейнетдин
Мать: ?
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1944
Сын: Зейнетдинов Ханнан
Мать ребёнка: Адэелифя Низаметдин Кызы
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адиля
Мать ребёнка: Адэелифя Низаметдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адэелифя Низаметдин Кызы
Смерть
1967