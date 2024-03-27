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Зейнетдинов Абдурахман

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1899

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Рафеков Зейнетдин

Мать: ?

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1944

Сын: Зейнетдинов Ханнан

Мать ребёнка: Адэелифя Низаметдин Кызы

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адиля

Мать ребёнка: Адэелифя Низаметдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адэелифя Низаметдин Кызы

Смерть
1967
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