Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759

Сын: Крюков Яков Иванович

Отец ребёнка: Крюков Иван Максимович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Крюкова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Крюков Иван Максимович

Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Иван Максимович

Смерть
Неизвестно

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