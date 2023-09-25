Игнатовичь Станислав
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиДо 1928
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Игнатовичь Адам
Рождение ребёнка
22.11.1915
Дочь: Pečonka (Ignatoviča) Helēna
Мать ребёнка: Ignatovičs (Tribis) Marija
Рождение ребёнка
11.04.1918
Сын: Ignatovičs Boļeslavs
Мать ребёнка: Ignatovičs (Tribis) Marija
Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Смерть
До 1928