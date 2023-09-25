Игнатовичь Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатовичь Станислав

Место рождения

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Дата рождения

1873

Дата смерти

До 1928

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Игнатовичь Адам

Мать: Игнатовичь (Пицилевичь) Ева

Икаженци, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
22.11.1915

Дочь: Pečonka (Ignatoviča) Helēna

Мать ребёнка: Ignatovičs (Tribis) Marija

Рождение ребёнка
11.04.1918

Сын: Ignatovičs Boļeslavs

Мать ребёнка: Ignatovičs (Tribis) Marija

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Смерть
До 1928

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