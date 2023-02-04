Насырев Яков Иосифов
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Оглоблина (Насырева) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1869 ст.
Дочь: Насырева Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Насырева Агрепена Кононова
МК Волчья Дубрава 1869
Смерть
Неизвестно