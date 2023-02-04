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Насырев Яков Иосифов

Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырева Агрепена Кононова

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Оглоблина (Насырева) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.05.1869 ст.

Дочь: Насырева Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Насырева Агрепена Кононова

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
МК Волчья Дубрава 1869
Смерть
Неизвестно

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