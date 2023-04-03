Яковенко(Молокова) (Молокова) Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко(Молокова) (Молокова) Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молоков Игнат

Мать: Молокова(Сеченёва) (Сеченёва) Афанасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таболич Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таболич Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ЯКОВЕНКО ПЕТР

Рождение ребёнка
03.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ЯКОВЕНКО ПЕТР

Рождение ребёнка
19.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ЯКОВЕНКО ПЕТР

Смерть
Неизвестно
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Похороны
Неизвестно
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

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