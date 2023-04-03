Яковенко(Молокова) (Молокова) Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таболич Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таболич Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ЯКОВЕНКО ПЕТР
Рождение ребёнка
03.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ЯКОВЕНКО ПЕТР
Рождение ребёнка
19.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ЯКОВЕНКО ПЕТР
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно