Разномазова (Самойлова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разномазов Юрий Климентьевич
Отец ребёнка: Разномазов Климентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разномазов Климентий
Рождение ребёнка
27.05.1953
Дочь: Моркович (Разномазова) Любовь Климентьевна
Отец ребёнка: Разномазов Климентий
Рождение ребёнка
27.05.1953
Дочь: Вострецова (Разномазова) Наталья Климентьевна
Отец ребёнка: Разномазов Климентий
Смерть
Неизвестно