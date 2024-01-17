Разномазова (Самойлова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разномазова (Самойлова) Галина Васильевна

Место рождения

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойлов Василий Капитонович

Мать: Самойлова (Напольнова) Любовь Мефодьевна

Мраково, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разномазов Юрий Климентьевич

Отец ребёнка: Разномазов Климентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разномазов Климентий

Рождение ребёнка
27.05.1953

Дочь: Моркович (Разномазова) Любовь Климентьевна

Отец ребёнка: Разномазов Климентий

Рождение ребёнка
27.05.1953

Дочь: Вострецова (Разномазова) Наталья Климентьевна

Отец ребёнка: Разномазов Климентий

Смерть
Неизвестно

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