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Шинкоренко Альфинур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1948

Дата смерти

Около 2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1948

Отец: Магафур

Мать: Масова (Валиуллина) Роза Хабибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шинкоренко) Елена Валентиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкоренко Вадим Валентинович

Отец ребёнка: Шинкоренко Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкоренко Валентин

Родился в МО. Челябинская область Уйский район
Смерть
Около 2019

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