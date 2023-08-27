Шинкоренко Альфинур
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1948
Дата смертиОколо 2019
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1948
Отец: Магафур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шинкоренко) Елена Валентиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шинкоренко Вадим Валентинович
Отец ребёнка: Шинкоренко Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шинкоренко Валентин
Родился в МО. Челябинская область Уйский район
Смерть
Около 2019