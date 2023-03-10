Солодовников (Голованов) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
27.09.1959
Рождение ребёнка
09.06.1963
Рождение ребёнка
25.04.1965
Смерть
1994
г.Уральск, он же Яицкий городок