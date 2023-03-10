Солодовников (Голованов) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Голованов) Надежда Алексеевна

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Фёдор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
27.09.1959

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Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Фёдор Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
1994
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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