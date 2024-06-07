Фаустова Дарья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФаустова Дарья

Фаустова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаустов Иван Константинович

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фаустов Иван Константинович

Смерть
1982

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