Мезрина (Камушева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Семакина (Мезрина) Анисья Матвеевна
Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович
Смерть
Неизвестно