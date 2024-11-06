Мезрина (Камушева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Камушева) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Матвей Симонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мезрина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович

Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Семакина (Мезрина) Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович

Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Мезрина (Мезрина) Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Мезрин Матвей Симонович

Смерть
Неизвестно

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