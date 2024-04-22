Захарова Матрона (Матрена) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарова Матрона (Матрена) Ивановна

Захарова Матрона (Матрена) Ивановна

avatar

Место рождения

Демьяново, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Демьяново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.

Сын: Захаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Демьяново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1896 ст.

Сын: Захаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Демьяново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.

Сын: Захаров Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Демьяново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Дочь: Мартынова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич

Демьяново, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close