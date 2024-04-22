Захарова Матрона (Матрена) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
23.12.1896 ст.
Сын: Захаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1909 ст.
Сын: Захаров Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.
Дочь: Мартынова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно