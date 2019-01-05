Попов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1938

Дата смерти

05.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1938

Отец: Попов Дмитрий Яковлевич

Мать: Попова Домна Феофановна

Рождение ребёнка
12.06.1959

Дочь: Леонович Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1964

Дочь: Бойкова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна

Смерть
05.01.2019

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