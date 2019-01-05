Попов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1938
Дата смерти05.01.2019
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1938
Отец: Попов Дмитрий Яковлевич
Мать: Попова Домна Феофановна
Рождение ребёнка
12.06.1959
Дочь: Леонович Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1964
Дочь: Бойкова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Попова Людмила Ивановна
Смерть
05.01.2019