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Бояркин Александр Константинович

Место рождения

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бояркин Константин Парамонович

Мать: не указана

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояркина -- Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
09.09.1898

Сын: Бояркин Петр Александрович

Мать ребёнка: Бояркина -- Параскева Григорьевна

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

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