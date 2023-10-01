Лукиных Иван (Иоанн) Димитривич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Иван (Иоанн) Димитривич

Место рождения

Вятская губерния, Слободской уезд, деревня Вострая Веретья 2

Дата рождения

23.09.1905

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1905

Отец: Лукин Димитрий Феодорович

Мать: Александра Михайловна

Вятская губерния, Слободской уезд, деревня Вострая Веретья 2
Рождение ребёнка
11.01.1932

Дочь: Лукиных Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Клавдия Константиновна

Пропал без вести (военное)
?.03.1942
Смерть
?.03.1942
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