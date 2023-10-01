Лукиных Иван (Иоанн) Димитривич
Место рожденияВятская губерния, Слободской уезд, деревня Вострая Веретья 2
Дата рождения23.09.1905
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1905
Отец: Лукин Димитрий Феодорович
Мать: Александра Михайловна
Вятская губерния, Слободской уезд, деревня Вострая Веретья 2
Рождение ребёнка
11.01.1932
Дочь: Лукиных Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Клавдия Константиновна
Пропал без вести (военное)
?.03.1942
Смерть
?.03.1942