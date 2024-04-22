Кочетова (Желудкова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Желудков Григорий Владимирович
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
2008