Кочетова (Желудкова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Желудкова) Мария Григорьевна

Место рождения

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ЮЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Желудков Григорий Владимирович

Мать: не указана

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
2008
Пересыпкино 1-е, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
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