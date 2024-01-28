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Хасанов Азат

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Место рождения

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1988 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова (Шайдуллина) Лейсан Вазировна

Рождение ребёнка
14.08.2010

Сын: Хасанов Аяз Азатович

Мать ребёнка: Хасанова (Шайдуллина) Лейсан Вазировна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.2013

Дочь: Хасанова Алия Азатовна

Мать ребёнка: Хасанова (Шайдуллина) Лейсан Вазировна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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