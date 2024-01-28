Хасанов Азат
Место рождения
Дата рождения19.11.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.2010
Сын: Хасанов Аяз Азатович
Мать ребёнка: Хасанова (Шайдуллина) Лейсан Вазировна
Рождение ребёнка
04.01.2013
Дочь: Хасанова Алия Азатовна
Мать ребёнка: Хасанова (Шайдуллина) Лейсан Вазировна