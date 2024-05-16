Мурзина Ирина Данилова 1766 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМурзина Ирина Данилова

Мурзина Ирина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1784

Сын: Мурзин Иван 2 Евсеев

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Мурзин) Федосья Евсеева

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мурзин Константин Евсеев

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.