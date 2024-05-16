Мурзина Ирина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Мурзин Иван 2 Евсеев
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Мурзин) Федосья Евсеева
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Смерть
Неизвестно