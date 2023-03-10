Бабицин (Солодовников) Наталья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1964
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Солодовников Фёдор Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок