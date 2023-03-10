Бабицин (Солодовников) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабицин (Солодовников) Наталья Фёдоровна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Солодовников Фёдор Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок

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