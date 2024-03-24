Баширов Руслан Рустамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: Баширов Рустам Вагизович
Мать: Баширова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Динара Руслановна Баширова
Мать ребёнка: Баширова Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Ильхам Русланович
Мать ребёнка: Баширова Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Камиль Русланович
Мать ребёнка: Баширова Гульнара