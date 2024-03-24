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Баширов Руслан Рустамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Баширов Рустам Вагизович

Мать: Баширова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Динара Руслановна Баширова

Мать ребёнка: Баширова Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Ильхам Русланович

Мать ребёнка: Баширова Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Камиль Русланович

Мать ребёнка: Баширова Гульнара

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