Селянин Максим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селянин Максим Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1984

Отец: Селянин Александр Порфирьевич

Мать: Селянина Ильмира Сафуановна

Рождение ребёнка
27.12.2013

Дочь: Селянина Александра Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.2016

Дочь: Селянина Виктория Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.06.2016

Сын: Селянин Владислав Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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