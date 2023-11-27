Селянин Максим Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1984
Рождение ребёнка
27.12.2013
Дочь: Селянина Александра Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.2016
Дочь: Селянина Виктория Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.06.2016
Сын: Селянин Владислав Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности