Черков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра
Место жительства
1909
Переселенец из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1909
Сын: Черков Яков Инженер Полка
Мать ребёнка: Мавра
Место жительства
1917
Бийский уезд, Сузопская волость, деревня Караган
Лист Всероссийской сельско-хозяйственной, земельной и городской переписи 1917 года
Смерть
1930