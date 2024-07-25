Черков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черков Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра

Место жительства
1909
Переселенец из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1909

Сын: Черков Яков Инженер Полка

Мать ребёнка: Мавра

Место жительства
1917
Бийский уезд, Сузопская волость, деревня Караган
Лист Всероссийской сельско-хозяйственной, земельной и городской переписи 1917 года
Смерть
1930

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