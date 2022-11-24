Блинова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1868

Дата смерти

24.11.1943

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1868

Отец: Блинов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Паулина Васильевна

Отец ребёнка: Протопопов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Протопопов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Марина (Мина) Васильевна

Отец ребёнка: Протопопов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Протопопов Логин Васильевич

Отец ребёнка: Протопопов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Протопопова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Протопопов Василий

Рождение ребёнка
10.02.1912

Сын: Протопопов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Протопопов Василий

Смерть
24.11.1943

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