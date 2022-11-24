Блинова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1868
Дата смерти24.11.1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1868
Отец: Блинов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Паулина Васильевна
Отец ребёнка: Протопопов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Протопопов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Марина (Мина) Васильевна
Отец ребёнка: Протопопов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Протопопов Логин Васильевич
Отец ребёнка: Протопопов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Протопопова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Протопопов Василий
Рождение ребёнка
10.02.1912
Сын: Протопопов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Протопопов Василий
Смерть
24.11.1943