Смигановский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва (Смигановская) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Смигановская (Сиротинина) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смигановский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Смигановская (Сиротинина) Надежда
Смерть
Неизвестно