Смигановский Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмигановский Александр Иванович

Смигановский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смигановский Иван Семёнович

Мать: Смигановская (Карпова) Варвара Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Смигановская) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Смигановская (Сиротинина) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смигановская (Сиротинина) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смигановский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Смигановская (Сиротинина) Надежда

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.