Засыпкин Яков Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Засыпкин Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.05.1779
Дочь: (Засыпкина) Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1788
Дочь: (Засыпкина) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Засыпкин Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1796
Дочь: Бедрина (Засыпкина) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1801
Сын: Засыпкин Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна
Смерть
После 1838