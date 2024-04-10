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Засыпкин Яков Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Засыпкин Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засыпкина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1779

Дочь: (Засыпкина) Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Засыпкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1788

Дочь: (Засыпкина) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Засыпкин Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Засыпкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1796

Дочь: Бедрина (Засыпкина) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.09.1801

Сын: Засыпкин Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Засыпкина Евдокия Ивановна

Смерть
После 1838

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