Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти1745
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Иван Устинович
Мать: Татьяна Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Андрей Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Фёдор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Гликерия Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Михаил Максимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1745