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Максим Иванович

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1698

Дата смерти

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: Иван Устинович

Мать: Татьяна Савельевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1731

Сын: Андрей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Фёдор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Гликерия Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1741

Сын: Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Смерть
1745

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