Кузьменко Матвей Платонович
Место рождения
Дата рождения13.11.1897
Дата смерти08.12.1897
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NV-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-FGB4&action=view
Крещение
14.11.1897
Крестные: Сергей Кондратович Погорелый, Надежда Антоновна Сытарская
Смерть
08.12.1897
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V3-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-ZP52&action=view