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Кузьменко Матвей Платонович

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

13.11.1897

Дата смерти

08.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1897

Отец: Кузьменко Платон Никитич

Мать: Кузьменко Ольга Назаровна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NV-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-FGB4&action=view
Крещение
14.11.1897
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Сергей Кондратович Погорелый, Надежда Антоновна Сытарская
Смерть
08.12.1897
Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19V3-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-ZP52&action=view

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