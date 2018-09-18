Прибыткова (Литвиненко) Нина
Место рожденияБелополье
Дата рождения15.04.1961
Дата смерти18.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Рождение ребёнка
04.05.1988
Дочь: Фалюшина (Прибыткова) Анастасия
Отец ребёнка: Прибытков Андрей
Рождение ребёнка
18.05.1992
Дочь: (Прибыткова) Дарья
Отец ребёнка: Прибытков Андрей
Смерть
18.09.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мамочки не стало в 12.30