Прибыткова (Литвиненко) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибыткова (Литвиненко) Нина

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Место рождения

Белополье

Дата рождения

15.04.1961

Дата смерти

18.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961

Отец: Литвиненко Николай

Мать: Миронова (Рашкевич) Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1988

Дочь: Фалюшина (Прибыткова) Анастасия

Отец ребёнка: Прибытков Андрей

Рождение ребёнка
18.05.1992

Дочь: (Прибыткова) Дарья

Отец ребёнка: Прибытков Андрей

Смерть
18.09.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Мамочки не стало в 12.30

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