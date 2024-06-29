Уханов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Уханов Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1864
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Уханова Аполлинария Федоровна
Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Уханова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Уханова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна
Рождение ребёнка
?.06.1874 ст.
Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Уханова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна
Смерть
Неизвестно