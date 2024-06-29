Уханов Федор Петрович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уханов Федор Петрович

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Уханов Петр

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1864

Жена: Уханова Платонида Федоровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Уханова Аполлинария Федоровна

Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Уханова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Уханова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.06.1874 ст.

Сын: Уханов Николай Федорович

Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Уханова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Уханова Платонида Федоровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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