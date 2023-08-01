Васса Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
23.03.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина кре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно