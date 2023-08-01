Васса Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
23.03.1909 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 23.03.1909 Иванщины Марк и Мария Дмитриевичи Богомоловы Иванщины отец крестьянин Дмитрий Иванович Богомолов Иванщины мать жена Мария Матвеевна Богомолова Синьковщина кре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Иванщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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