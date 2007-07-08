Бочинская Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочинская Зинаида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1928

Дата смерти

08.07.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928

Отец: Бочинский Василий

Мать: Ломако Маруся Фёдоровна

Рождение ребёнка
04.12.1949

Дочь: Бочинская Алла Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.11.1953

Сын: Рябов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рябов Николай Егорович

Рождение ребёнка
11.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябов Николай Егорович

Смерть
08.07.2007

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