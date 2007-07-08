Бочинская Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1928
Дата смерти08.07.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928
Отец: Бочинский Василий
Мать: Ломако Маруся Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.12.1949
Дочь: Бочинская Алла Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.11.1953
Отец ребёнка: Рябов Николай Егорович
Рождение ребёнка
11.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябов Николай Егорович
Смерть
08.07.2007