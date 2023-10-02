Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Арефьева Вольхина Татьяна Борисовна
Арефьева Вольхина Татьяна Борисовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.09.1967
Пол
Женский
Отец
Арефьев Борис Виссарионович
1936 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1967
Отец:
Арефьев Борис Виссарионович
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия