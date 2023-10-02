Арефьева Вольхина Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Вольхина Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1967

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1967

Отец: Арефьев Борис Виссарионович

Мать: не указана

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