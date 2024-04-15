Ермоленко Григорий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Григорий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ермоленко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ермоленко Потап Григорьевич

Мать ребёнка: Ермоленко Матрона Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермоленко Матрона Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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