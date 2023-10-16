Батраков Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Батраков Тимофей Степанович
Мать: Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батраков Александр Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Наваты, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область