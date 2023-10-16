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Батраков Николай Тимофеевич

Место рождения

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Батраков Тимофей Степанович

Мать: Мария Никифоровна

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батраков Александр Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1970
Похороны
Неизвестно
Наваты, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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