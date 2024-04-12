Кряквина Гликерия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кряквин Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кряквин Савелий Антонович
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Агап Антонович
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович
Смерть
Неизвестно