Кряквина Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Гликерия Михайловна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кряквин Федор Антонович

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Кряквин Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кряквин Савелий Антонович

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кряквин (рекрут С 1788) Агап Антонович

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Кряквин Трофим Антонович

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Кряквин Антон Ульянович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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