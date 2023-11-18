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Жукова Матрена Григорьевна

Место рождения

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.03.1862

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1862

Отец: Жуков Григорий Максимович

Мать: Жукова Матрена Максимовна

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.06.1882

Муж: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.07.1884

Дочь: Мартынова Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
631367 16.08.1934 Свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
02.01.1887

Дочь: Мартынова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1888

Дочь: Мартынова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1889

Сын: Мартынов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1890

Дочь: Мартынова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Выдано свидетельство 713344 23?/08?1944
Рождение ребёнка
20.10.1892

Сын: Мартынов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Мартынова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1895

Дочь: Мартынова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Мартынов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1896

Дочь: Мартынова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1897

Сын: Мартынов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич

Крестово-Городище, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

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