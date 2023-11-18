Жукова Матрена Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1862
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Мартынова Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Дочь: Мартынова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Дочь: Мартынова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Сын: Мартынов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Дочь: Мартынова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Дочь: Мартынова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Дочь: Мартынова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Сын: Мартынов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Дочь: Мартынова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич
Сын: Мартынов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Мартынов Василий Матвеевич