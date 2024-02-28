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Габидуллина Наталья Петровна
Габидуллина Наталья Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.1961
Пол
Женский
Отец
Михайлов Петр Николаевич
1926 г.р.
Мать
Гапоненко Валентина Семеновна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1961
Отец:
Михайлов Петр Николаевич
Мать:
Гапоненко Валентина Семеновна
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