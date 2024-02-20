Канукова (Тулатова) Гошеймахо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Уари
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кануков Дударуко
Отец ребёнка: Кануков Дудар Азоевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Канукова) София
Отец ребёнка: Кануков Дудар Азоевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кануков Мурзабек
Отец ребёнка: Кануков Дудар Азоевич