Дубиненко Антон Ермолаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубиненко Антон Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубиненко Меланья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубиненко александр антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубиненко василий антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немченко (Дубиненко) Анна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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