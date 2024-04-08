Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1816 ст.
Муж: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
17.04.1817 ст.
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
24.05.1819 ст.
Сын: Семён Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
01.06.1821 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1823 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1827 ст.
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
14.07.1830 ст.
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
13.11.1831 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.
Сын: Гавриил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Герасимов
Смерть
Неизвестно