Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

1817 г.р.
Около 1817 г.р.
1819 г.р.
1821 г.р.
1823 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1816 ст.

Муж: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1817 ст.

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Рождение ребёнка
24.05.1819 ст.

Сын: Семён Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1821 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1823 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1827 ст.

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Рождение ребёнка
14.07.1830 ст.

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Рождение ребёнка
13.11.1831 ст.

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1838 ст.

Сын: Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Герасимов

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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