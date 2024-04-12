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Володин Мартын Егорович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Володин Егор Варфоломеевич

Мать: Володина Меланья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.09.1846

Дочь: Надежда Мартыновна

Мать ребёнка: Володина Мария Максимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Володин Михаил Мартынович

Мать ребёнка: Володина Мария Максимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Володин Илья Мартынович

Мать ребёнка: Володина Мария Максимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно
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