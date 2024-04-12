Володин Мартын Егорович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Володин Егор Варфоломеевич
Мать: Володина Меланья
Рождение ребёнка
25.09.1846
Дочь: Надежда Мартыновна
Мать ребёнка: Володина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Володин Михаил Мартынович
Мать ребёнка: Володина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Володина Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно