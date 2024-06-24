Петров Михаил Карпович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петров Михаил Карпович

Место рождения

Киргизка, город Томск, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Киргизка, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
01.09.1881 ст.

Дочь: Куклина (Петрова) Феодора Михайловна

Мать ребёнка: Петрова Марфа Евграфовна

Киргизка, город Томск, Томская область
Деревни Киргизки Михаилъ Карповъ Петровъ и законная его жена Марфа Евграфова, оба православного вероисповедания. Ф527 О1 Д433, стр147
Смерть
Неизвестно

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