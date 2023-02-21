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Резников Александр Петрович
Резников Александр Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1928
Дата смерти
02.03.1994
Пол
Мужской
Отец
Резников Петр
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928
Отец:
Резников Петр
Мать: не указана
Смерть
02.03.1994
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