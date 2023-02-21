Резников Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1928

Дата смерти

02.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928

Отец: Резников Петр

Мать: не указана

Смерть
02.03.1994
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