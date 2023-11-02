Петрова (Дубкова) Анастасия
Место рождения
Дата рождения1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Дубков Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Аверин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверин Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.2010
Муж: Петров Михаил
Рождение ребёнка
20.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Михаил
Рождение ребёнка
26.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Михаил
Развод
17.06.2022
Муж: Петров Михаил