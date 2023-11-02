Петрова (Дубкова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Дубкова) Анастасия

Место рождения

Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1958 г.р.

Муж

1987 г.р.
1980 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Дубков Евгений

Мать: Волкова (Налетова) Надежда

Вача, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Аверин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверин Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.2010

Муж: Петров Михаил

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Михаил

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Михаил

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Развод
17.06.2022

Муж: Петров Михаил

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