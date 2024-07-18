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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Сташкевич Лука Евфимиев

Отец ребёнка: Сташкевич Евфимий Григориев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Сташкевич Киприян Евфимиев

Отец ребёнка: Сташкевич Евфимий Григориев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Сташкевич) Серафима Евфимиева

Отец ребёнка: Сташкевич Евфимий Григориев

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