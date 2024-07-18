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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Сташкевич Евфимий Григориев
Рождение ребёнка
1888
Сын: Сташкевич Киприян Евфимиев
Отец ребёнка: Сташкевич Евфимий Григориев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Сташкевич) Серафима Евфимиева
Отец ребёнка: Сташкевич Евфимий Григориев