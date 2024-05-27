Первушин Трифан Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Первушин Андрей Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Тимофей Мл. Трифанов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первушин Тимофей Трифанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно