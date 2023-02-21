Муравьев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Муравьев Александр
Рождение ребёнка
?.05.1911
Сын: Муравьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Муравьева Арина
Рождение ребёнка
1915
Сын: Муравьев Николай Александрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Муравьев Трофим Александрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Муравьев Иван Александрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Муравьев Михаил Александрович
Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Афон Александрович
Смерть
Неизвестно