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Муравьев Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Муравьев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1911

Сын: Муравьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Муравьева Арина

Рождение ребёнка
1915

Сын: Муравьев Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Муравьев Трофим Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Муравьев Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Муравьев Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Лебяжье, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Афон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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