Исенгулов (Багаутдинова) Гульзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исенгулов (Багаутдинова) Гульзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Рахимкулова Магруфа

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ишмухаметов Асхабьямал

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Искакова Гафия

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Сахиба

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Аллабердин Дине

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Багаутдинова Шарафетдин

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Багаутдинова Сиразетдин

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1851

Сын: Багаутдинов Хажимурат

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аллабердин Диляфруз

Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин

Смерть
Неизвестно
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