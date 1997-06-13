Филиппов Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения15.08.1957
Дата смерти13.06.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Рождение ребёнка
19.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
08.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филиппова Марина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1997