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Филиппов Александр Викторович

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1957

Дата смерти

13.06.1997

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: Филиппов Виктор Кириллович

Мать: Филиппова Валентина Кирилловна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Марина Владимировна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филиппова Марина Владимировна

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Марина Владимировна

Смерть
13.06.1997
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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