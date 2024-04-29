Музыкант (Muzykant) Ривка Мерим (Rivka Merim)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Меер (Meer)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
1858
Место жительства
28.05.1858
Mogilev, Belarus
Смерть
Неизвестно