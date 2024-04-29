Музыкант (Muzykant) Ривка Мерим (Rivka Merim) 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Музыкант (Muzykant) Ривка Мерим (Rivka Merim)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Меер (Meer)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музыкант (Muzykant) Эзель (Yesel Esel Iosef) (Yesel, Esel, Iosef) Вульфович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Музыкант (Muzykant) Меер Вульф Эзелевич (Meer Vulf)

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Эзель (Yesel Esel Iosef) (Yesel, Esel, Iosef) Вульфович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Muzykant Shmull

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Эзель (Yesel Esel Iosef) (Yesel, Esel, Iosef) Вульфович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Muzykant Abram

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Эзель (Yesel Esel Iosef) (Yesel, Esel, Iosef) Вульфович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Muzykant) Estra

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Эзель (Yesel Esel Iosef) (Yesel, Esel, Iosef) Вульфович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Muzykant Shlioma

Отец ребёнка: Музыкант (Muzykant) Эзель (Yesel Esel Iosef) (Yesel, Esel, Iosef) Вульфович

Место жительства
28.05.1858
Mogilev, Belarus
Смерть
Неизвестно

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